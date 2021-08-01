Parkta tartışma büyüdü, silah ve sopalar havada uçuştu: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Ankara'da Doğanay Mahallesi'nde bulunan Orkide Borsac Pakı'nda meydana geldi. Saat 06.00 sularında gerçekleşen kavgada öne sürülen bilgilere göre, parkta alkol alan Umutcan Sapan, Semih Ömercan Sapan, Samet T.(28) ve Mehmet Kağan T.(28) arasında nedeni bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu, Umutcan Sapan göğsünden darbe alırken, diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan Sapan ve Semih Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Samet T. ve Mehmet Kağan T. Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırldı. Durumu çok ağır olan Umutcan Sapan yapılan tüm yoğun uğraşlara rağmen hayatını kaybetti. Sapan'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sapan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından ekiplerce parkta inceleme yapılırken, davul, sopa çok sayıda içki şişesi ve saat gibi malzemeler dikkat çekti. Yapılan araştırmada hastanede tedavisi süren Samet T. ve Mehmet Kağan T.'nin şüpheli olduğu taburcu olduktan gözaltına alınacakları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.