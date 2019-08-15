Parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının kendilerinin uyuşturucu içtiğini, diğer şahıslara normal sigara verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis uyuşturucu sattığı öne sürülen Garip B. ile Cumali A.'yı yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise 5 paket ve 1 poşet içinde 12.76 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlıların alınan ifadesinde ise, "Biz parkta uyuşturucu alıyorduk. Yanımıza gelen şahıslar bizim uyuşturucu kullandığımızı görünce bizden uyuşturucu istedi. Ancak biz onlara normal sigara verdik uyuşturucu vermedik" dedikleri öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA