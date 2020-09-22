Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!

Mersin’de evlilik hazırlığı yapan bir çift, restoranda yaptıkları kutlama sonrası dinlenebilmek için oturdukları parkta uyuyakaldı. Sabah uyanan çift, düğünleri için biriktirdikleri bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunun çalındığını gördü. Durumu fark eden çift karakola giderek şikayetçi oldu.