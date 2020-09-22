Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!
Mersin’de evlilik hazırlığı yapan bir çift, restoranda yaptıkları kutlama sonrası dinlenebilmek için oturdukları parkta uyuyakaldı. Sabah uyanan çift, düğünleri için biriktirdikleri bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunun çalındığını gördü. Durumu fark eden çift karakola giderek şikayetçi oldu.
Mersin’de yaşanan olayda 35 yaşındaki Fatma Polat ile 51 yaşındaki Mustafa Zülküflü çifti düğün öncesi yaptıkları eğlence sonrası dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğünleri için biriktirdikleri bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunu çaldırdı. O anları kameralara anlatan çift, hırsızın bulunması için karakola giderek ifade verdi. Polis ise şimdi her yerde o hırsızın izini sürüyor.
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
Eski bisikleti bırakıp yenisini çaldı! Polis linç edilmekten zor kurtardı
Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı
22 Eylül 2020 Salı 12:05
Benzer Videolar