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  3. Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!

Parkta uyuyakalan çiftin gelecek hayalleri çalındı!

Mersin’de evlilik hazırlığı yapan bir çift, restoranda yaptıkları kutlama sonrası dinlenebilmek için oturdukları parkta uyuyakaldı. Sabah uyanan çift, düğünleri için biriktirdikleri bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunun çalındığını gördü. Durumu fark eden çift karakola giderek şikayetçi oldu.

Mersin’de yaşanan olayda 35 yaşındaki Fatma Polat ile 51 yaşındaki Mustafa Zülküflü çifti düğün öncesi yaptıkları eğlence sonrası dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğünleri için biriktirdikleri bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunu çaldırdı. O anları kameralara anlatan çift, hırsızın bulunması için karakola giderek ifade verdi. Polis ise şimdi her yerde o hırsızın izini sürüyor.

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22 Eylül 2020 Salı 12:05
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