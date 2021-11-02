Parlamenter ne demek, TDK'ya göre Parlamenter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Parlamenter ne demek? Parlamenter TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi parlamenter kelimesi. Peki parlamenter ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre parlamenter nedir, parlamenter kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARLAMENTER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Parlamenter kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Parlamenter kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre parlamenter kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Milletvekili

- Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili



PARLAMENTER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Parlamenter düzen.

