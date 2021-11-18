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Parlamento'da gerginlik! Boris Johnson'a sert uyarı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda müzakere kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle tarafından sert bir dille uyarıldı.

İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle'un Başbakan Boris Johnson'a uyarıda bulunduğu ana ilişkin görüntüler ülkede gündem oldu. Avam Kamarasında muhalefet İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, eski bir Muhafazakar Parti milletvekilinin bir sağlık şirketi için lobi yaparak hükümetten 600 milyon pound değerinde kontrat imzalaması konusunda inceleme talep etmesi sonrası Starmer, Johnson’ı işaret ederek “Bunun köküne inmenin tek bir yolu var. O (başbakan) eğer bu öğleden sonra İşçi Partisi'nin önergesine oy verirse, bu soruşturma başlar. Lehte mi oy verecek yoksa başka bir örtbas için mi oy verecek?" dedi.

BORIS JOHNSON, PARLAMENTO MÜZAKERE KURALLARINA UYMAYINCA UYARILDI

Başbakan Johnson, Starmer’in kendisine yönelttiği soruya parlamento müzakere kurallarına uymadan yanıtlamaya çalıştı.

"BAŞBAKAN OLABİLİRSİNİZ AMA YETKİLİ BENİM"

Bunun üzerine eski İşçi Parti Milletvekili Avam Kamarası Başkanı Sir Hoyle, Johnson’ın sözünü kesti ve onu sert bir dille uyardı. Hoyle, Johnson'a “Başbakan yerinize oturun. Bana müdahale edemezsiniz. Siz bu ülkenin başbakanı olabilirsiniz ama burada yetkili benim!” diyerek çıkıştı ve söz sırasını Johnson’dan aldı.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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