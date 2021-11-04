Parlamentoda ipler gerildi! El hareketi yapıp kürsüyü terk etti

Ukrayna Parlamentosu'nda gerginlik yaşandı. Ukraynalı Milletvekili Geo Leros'un davranışı ülke gündemine oturdu.

"SEN BU ÜLKENİN EN BAŞTAKİ HAİNİSİN"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Ukrayna Parlamentosu'nda söz hakkı alarak kürsüde mikrofon başına geçen Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, doğruları savunduğunu ifade etti ve "Doğru söylemekten korkmuyorum. İstersen kolluk kuvvetlerini üzerime salabilirsin. Sen bu ülkenin en baştaki hainisin" dedi.

EL HAREKETİ YAPTI

Ukraynalı Milletvekili Geo Leros konuşmasının sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e el hareketi yapıp kürsüyü terk etti.

Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy’nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu'na şikayette bulundu.