Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show bitti mi? İbo Show yeni sezon ne zaman 2021?Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Müge Anlı Hüseyin ve Mehmet Şen olayı ne? Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim öldürdü?Winston sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Murattı fiyat 2021 | Murattı fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İBB eğitim desteği başvuru şartları nedir? İBB Genç Üniversiteli 3200 TL burs ne zaman verilecek?Uzmanlar uyarıyor: 'Korona gibi tehlikeli grip salgını başlayacak' En riskli 3 grup açıklandı!2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları | 5000 Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru kılavuzu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

Tüm sigaraların güncel fiyatları belirlendi. Peki Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? İşte güncel ve zamlı sigaraların fiyat listesi…

Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

Güncel olarak fiyatları belirlenen sigaralar arasında olan British Tobacco, İmperial Tobacco, Philips Morris (Parliament, Marlboro vb) ve JTI (Camel, Winston vb) gibi sigaraların güncel fiyatları belli oldu.

Peki Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? İşte güncel zamlı sigara fiyat listesi…

Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?

PARLIAMENT SİGARA FİYATLARI

Parliament Night Blue Kısa Fiyatı :18,50 TL 
Parliament One Fiyatı :18,50 TL 
Parliament Aqua Fiyatı :18,50 TL 
Parliament Aqua Blue – Kısa Fiyatı :18,50 TL 
Parliament Gray Fiyatı : 18,50 TL 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT