Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? Tüm sigaraların güncel fiyatları belirlendi. Peki Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? İşte güncel ve zamlı sigaraların fiyat listesi…

Güncel olarak fiyatları belirlenen sigaralar arasında olan British Tobacco, İmperial Tobacco, Philips Morris (Parliament, Marlboro vb) ve JTI (Camel, Winston vb) gibi sigaraların güncel fiyatları belli oldu. Peki Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? İşte güncel zamlı sigara fiyat listesi… PARLIAMENT SİGARA FİYATLARI Parliament Night Blue Kısa Fiyatı :18,50 TL

Parliament One Fiyatı :18,50 TL

Parliament Aqua Fiyatı :18,50 TL

Parliament Aqua Blue – Kısa Fiyatı :18,50 TL

Parliament Gray Fiyatı : 18,50 TL sigaraPARLİAMENT