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Parma'da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirim

ANKARA (AA) - İtalya Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve...

Parma'da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirim

ANKARA (AA) - İtalya Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Parma, Juventus'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.

Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA




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