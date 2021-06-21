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  3. Parmak ısırtan lezzet! Elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi! Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Parmak ısırtan lezzet! Elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi! Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Nefis yemek tarihlerinin yer aldığı Gelinim Mutfakta'da bugün yer alan menü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sevilen programda 21 Haziran 2021 Pazartesi günü gelinler Karnabahar Graten yapıyor. Bizler de menünün tarifine haberimizde yer verdik. Peki Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten tarifi...

Parmak ısırtan lezzet! Elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi! Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Lezzetli tadıyla elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi haberimizde. Misafire ikram edilecek parmak ısırtan Karnabahar Graten hem dile hem göze hitap ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışmasında da bugün gelinler Karnabahar Graten yapıyor. Bizler de  Karnabahar Graten için gerekli malzemelere ve yapılışına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. 

KARNABAHAR GRATEN MALZEMELERİ 

1 adet küçük boy karnabahar
1 adet yumurta
3 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Parmak ısırtan lezzet! Elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi! Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KARNABAHAR GRATEN NASIL YAPILIR?

İlk olarak karnabaharı çiçeklerine ayırıp diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Sonra suyunu süzüp fırın tepsisine diziyoruz. Ardından ayrı bir kapta yumurta, süt, un, sıvı yağ, tuz ve karabiberi çırpıyoruz. İyice çırptığımız karışımın tamamını karnabaharın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verip 30 dakika kadar pişiriyoruz. Daha sonra da fırından çıkarıp üzerine kaşar rendesini serpiyoruz. Son olarak tekrar fırına verip kızarana kadar pişiriyoruz.

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