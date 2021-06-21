Parmak ısırtan lezzet! Elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi! Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Lezzetli tadıyla elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi haberimizde. Misafire ikram edilecek parmak ısırtan Karnabahar Graten hem dile hem göze hitap ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışmasında da bugün gelinler Karnabahar Graten yapıyor. Bizler de Karnabahar Graten için gerekli malzemelere ve yapılışına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

KARNABAHAR GRATEN MALZEMELERİ

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet yumurta

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

KARNABAHAR GRATEN NASIL YAPILIR?

İlk olarak karnabaharı çiçeklerine ayırıp diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Sonra suyunu süzüp fırın tepsisine diziyoruz. Ardından ayrı bir kapta yumurta, süt, un, sıvı yağ, tuz ve karabiberi çırpıyoruz. İyice çırptığımız karışımın tamamını karnabaharın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verip 30 dakika kadar pişiriyoruz. Daha sonra da fırından çıkarıp üzerine kaşar rendesini serpiyoruz. Son olarak tekrar fırına verip kızarana kadar pişiriyoruz.