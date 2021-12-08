Parmesanlı Kurabiye nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Parmesanlı Kurabiye tarifi! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Günün menüsünde Parmesanlı Kurabiye yer alıyordu. İzleyiciler parmesan peyniriyle yapılan bu nefis kurabiyenin tarifini araştırıyorlar. Peki, Parmesanlı Kurabiye nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Parmesanlı Kurabiye tarifi!

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Parmesan peynirinin mükemmel tadının kurabiyeyle birleşimiyle oluşan Parmesanlı Kurabiye izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Lezzet tutkunları bu muhteşem kurabiyenin tarifini araştırıyorlar. Bu bağlamda, Parmesanlı Kurabiye nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Parmesanlı Kurabiye tarifi! PARMESANLI KURABİYE MALZEMELER 100 gram tereyağ(oda sıcaklığında) 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 yumurta beyazı 2 yemek kaşığı elma sirkesi 1 çay k. Karbonat 1/2 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 3 yemek kaşığı parmesan peyniri rendesi Aldığı kadar un Üzeri için: 1 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı süt Susam, çörekotu, parmesan rendesi PARMESANLI KURABİYE YAPILIŞI Hamur malzemeleriyle yumuşak bir hamur hazırlayıp, 1 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamuru merdaneyle açıp,istediğiniz kalıpla kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Üzerine sütle çırptığınız yumurta sarısını sürüp ,biraz parmesan peyniri rendesi, biraz susam veya çörekotu serpin. 175 derece fırında kızarana kadar pişirin. PÜF NOKTALARI Parmesanlı kurabiyenin püf noktası hamurun 1 saat kadar dinlenmesidir. Parmesanlı Kurabiyeparmesan