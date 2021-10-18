Parnasyen ne demek, TDK'ya göre Parnasyen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Parnasyen ne demek? Parnasyen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi parnasyen kelimesi. Peki parnasyen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre parnasyen nedir, parnasyen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARNASYEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Parnasyen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Parnasyen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre parnasyen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parnasizm yanlısı

