Parsa Jafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parsa Jafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parsa Jafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parsa Jafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parsa Jafari 9 Temmuz 1999 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da پارسا جعفری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parsa Jafari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Parsa Jafari'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Parsa Jafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parsa Jafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Parsa Jafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parsa Jafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U21

1 Eylül 2020 yılında Saipa FC

6 Eylül 2021 yılında Zob Ahan

Parsa Jafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parsa Jafari şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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