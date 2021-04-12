Parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, Muharrem İnce'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Parti kurma hazırlığında olan eski CHP'li Muharrem İnce'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Nadir Ataman paylaşımında, “Sayın Muharrem İnce’nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi lideri İnce 23 Nisan'da partisini açmak için çalışmalarını hızlandırmıştı. İnce'nin ekibinde teknik direktör ve eski milli futbolcu Ümit Özat'ın partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğunda oturacağı konuşuluyor.
İnce'nin kuracağı partide yer alacak muhtemel isimler şöyle;
Ümit Özat- Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Serkan Ufuk Akgün - Mali İşler
Hakkı Akalın - Genel Sekreter
Burak Hasar - Sağlık
Mehmet Ali Çelebi - Parti Sözcüsü
Hüseyin Avni Aksoy - Genel Başkan Yardımcısı
İpek Özkal- Kamuda Verimlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı
Serkan İleri - Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berk Hacıgüzeller - Ekonomi
Şaban Sevinç - Medya
Mevlüt Dudu - Hukuk İşleri
Serkan Özgür - AR-GE
Çiğdem Soylu - Çevre ve Hayvan Hakları
Kaynak: Bölge Gündem, A Haber
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