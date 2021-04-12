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  3. Parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin testi pozitif çıktı

Parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, Muharrem İnce'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin testi pozitif çıktı

Parti kurma hazırlığında olan eski CHP'li Muharrem İnce'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Nadir Ataman paylaşımında, “Sayın Muharrem İnce’nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Memleket Partisi lideri İnce 23 Nisan'da partisini açmak için çalışmalarını hızlandırmıştı. İnce'nin ekibinde teknik direktör ve eski milli futbolcu Ümit Özat'ın partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğunda oturacağı konuşuluyor. 

İnce'nin kuracağı partide yer alacak muhtemel isimler şöyle;

Ümit Özat- Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 

Serkan Ufuk Akgün - Mali İşler 

Hakkı Akalın - Genel Sekreter

Burak Hasar - Sağlık 

Mehmet Ali Çelebi  - Parti Sözcüsü 

Hüseyin Avni Aksoy - Genel Başkan Yardımcısı

İpek Özkal- Kamuda Verimlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı 

Serkan İleri - Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berk Hacıgüzeller -  Ekonomi 

Şaban Sevinç - Medya 

Mevlüt Dudu -  Hukuk İşleri 

Serkan Özgür - AR-GE

Çiğdem Soylu  - Çevre ve Hayvan Hakları 

Kaynak: Bölge Gündem, A Haber 

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Bölge Gündem
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