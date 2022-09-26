Partiden ihracı isteniyordu! CHP'den Tanju Özcan kararı

Yaptığı açıklamalarla ve eylemler adından söz ettiren CHP'li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, hakkında karar verildi.
KARAR VERİLDİ
Partiden ihracı istenen Özcan'a CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle 1 yıl geçici çıkarma cezası verildi. Özcan bir yıl içinde bir seçim olursa partisinden seçime giremeyecek.
ÖZCAN HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir."