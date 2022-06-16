Partiden kesin ihracı istenen CHP'li Tanju Özcan şaşırtmadı, kendi partisine bile kafa tuttu! "Bu parti benim yuvam, istifa etmeyeceğim!"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, aykırılıkları ve ırkçı tutumları nedeniyle eleştirilerin odağı olan Bolu Belediye Başkan'ı Tanju Özcan'ın “parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, ‘kesin ihraç' istemiyle ‘tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini” açıkladı.

İhraç taleplerinin nedeni olarak Belediye Başkanı Özcan'ın, mecliste toplantı yaptığı anda elini kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a sarf ettiği sözler ve bu davranışından dolayı kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

Olanların ardından basın muhabirleri Özcan ile röportaj yaparak görüşlerini sordu.

"ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİM"

Gazetecilere röportaj veren Özcan, “Bu olayla ilgili genel merkezden hiç kimse beni aramadı. Ben de aramadım. Nedir bu konu diye sormadılar? El sallama olayıyla ilgili koruma kararı aldırmışlardı ben de üst mahkemeye itiraz ettim. İki gün sonra üst mahkeme bunu kaldırdı. Belge şu anda elimde. Cinsiyetçi bir tavır yok çünkü.” ifadelerine yer verdi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Kendisine yöneltilen “Savunma hazırladınız mı? İstifa edecek misiniz” sorularına yanıt veren Özcan,

“Savunmam istendiğinde savunmamı hazırlayacağım. Şunu söyleyeyim: Ben istifa etmeyeceğim. Tedbirli olarak disipline vermek aslında siyasi mesajdır, istifa et demektir. Hayır, istifa etmeyeceğim. Bu parti benim partim, yuvam. 1995 yılında gençlik kolu başkanıydım. Kadın kolları ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Ben CHP'de kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Bu parti de kimsenin partisi değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün ilkelerini savunmak ve söylemekten başka bir şey yapmadım” açıklamalarında bulundu.



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