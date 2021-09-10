Partiden partiye koşarken, 20 aylık bebeği açlıktan öldü! O anneye hapis cezası!

İngiltere'de gerçekleşen olayda, Verphy Kudi isimli kadın, Brighton'da bulunan evinden 18. yaş gününü kutlamak için Londra'ya 6 günlük bir gezi düzenledi. Londra'ya erkek arkadaşının yanına giden vicdansız anne, 20 aylık bebeğini evde tek başına bıraktı. Eve döndüğünde bebeğini ölü bir şekilde bulan kadın suçunu örtbas etmek için Acil Servis ekiplerini aramadan önce ölü bebeği ile evde yaklaşık 3 saat geçirdi. Gelen ekiplere bebeğinin bir türlü uyanmadığını söyleyen kadının yalanı ortaya çıktı.

GÜNLERCE ACI İÇİND KIVRANDI

Talihsiz bebek, Brighton'daki Royal Alexandra Çocuk Hastanesine götürüldü. Annesinin 6 gün boyunca evde tek bıraktığı bebeğin 4. günde öldüğü tespit edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, 20 aylık bebeğin evde günlerce yalnız kalması sonucu, açlık ve susuzluktan acı çekerek öldüğü belirtildi.

SUÇUNU İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI!

Kudi, polis tarafından ilk sorgulamasında kısa bir süreliğine Londra'da bulunduğunu, bu durum dışında sürekli bebeğiyle vakit geçirdiğini tekrarladı ancak memurlar güvenlik kamerası görüntülerini bulunca suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kudi'nin evini görüntüleyen güvenlik kamerası 20 aylık bebeğin beş gün 21 saat 58 dakika boyunca dairede yalnız bırakıldığını belirledi.