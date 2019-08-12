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Partilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partililer bayramlaşma ziiyaretlerinde bulundu. AK Parti Genel Merkezi'ne önce CHP heyeti geldi. Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve MYK üyesinden oluşan MHP heyeti geldi.

Partilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretleri

Siyasi parti heyetleri Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek bayramlaştılar.

AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide  Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel  Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları  MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

İLK OLARAK CHP HEYETİ GELDİ

AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti  Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolların MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşan CHP  heyeti geldi.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan  Sarıeroğlu, hac farizasını yerine getiren Müslümanların hac ibadetlerinin kabul  olmasını diledi, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk ve  ikinci günü kurban ibadetini gerçekleştiren ve memleketlerine gidecek olan  vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı'nın "Kemeri Ses Getirsin" kampanyasını  hatırlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarmış  olalım. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak, canlar yanmasın diye  azami gayreti göstererek, inşallah bu bayramda da üzülmeyiz diye umudumuzu ifade  etmiş olalım." diye konuştu.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan CHP Genel Başkan  Yardımcısı Kuşoğlu da "Kurban, insanın Allah nezdinde ne kadar üstün olduğunu  ifade eden bir ibadet türüdür. Bu vesileyle buradayız. Başta şehit ailelerimi ve  gazilerimiz, şu anda hac ibadetini yapan vatandaşlarımız, sınırımızda görev yapan  güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyoruz.  Bayramımızın güzel bir geleneği olarak burada da güzel bir ev sahipliği gördük.  Basın mensuplarımızın da bayramını kutluyoruz. Bayrama eriştiğimiz için  şükrediyorum, bundan sonraki bayramlara da erişmeyi niyaz ediyorum." ifadelerini  kullandı.

DAHA SONRA MHP HEYETİ AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel  Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti, AK  Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamıyla AK Parti camiasının  Kurban Bayramı'nın kutlamak için AK Parti Genel Merkez'ine geldiklerini belirten  Depboylu, "Allah izin verirse inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu ve  güzel günler göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Depboylu, "Birlik, beraberlik ve dayanışmayla birlikte tabii ki daha  istikrarlı, daha kararlı ve daha güçlü olarak, bu güçlü birlikteliği sağlayan  oturmuş bir sistemle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da MHP camiasının  bayramını tebrik etti ve "Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken  kardeşlerimiz hem de evladını vatanımız uğruna vermiş annelerimiz, ailelerimiz  açısından da hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan  rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayan  Sarıeroğlu, "Son bir sene içinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız  saldırılarla güçlü bir şekilde mücadele ortaya koyduk, bir dengelenme sürecini  yaşadık, kalkınma planımızı çıkardık." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde iki  seçim geçirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, bu birliktelikle daha çok vatandaşı  kucaklayarak Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam  edeceklerini bildirdi.

Kalkınma planıyla hedeflerin güncellendiğini kaydeden Sarıeroğlu, iki  büyük paket ve ardından gelen finans paketleriyle piyasalarda çok ciddi bir  canlanmanın söz konusu olduğunu vurguladı.

Bayram ikramiyeleri, tüm kamu görevlilerinin maaşları ile çiftçi  ödemelerinin bayramdan önce yapıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyük  bir ülke olduğunu, bayramı bereketli bir şekilde idrak ettiklerini kaydetti.

Eylül ayının Ankara siyasetinin canlı ilerleyeceği bir dönem olacağını  ifade eden Sarıeroğlu, "Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam  edeceğiz. Gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler gerek dünya ekonomisinde, siyaset  arenasında yaşanan gelişmeler var. Türkiye olarak bugüne kadar bu süreçlerde iyi  bir konumda, iyi politikalarla yolumuzu sürdürdük, bundan sonra da aynı şekilde  devam edeceğiz." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemşehrisi olduğunu hatırlatan  Sarıeroğlu, memleketi Adana'daki kadın çiftçilerin yetiştirdiği bir kutu çileği de MHP heyeti vasıtasıyla Bahçeli'ye ulaştırmak istediklerini belirtti.

 

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