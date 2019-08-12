Partilerde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretleri

Siyasi parti heyetleri Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek bayramlaştılar.

AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

İLK OLARAK CHP HEYETİ GELDİ

AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolların MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyeti geldi.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Sarıeroğlu, hac farizasını yerine getiren Müslümanların hac ibadetlerinin kabul olmasını diledi, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk ve ikinci günü kurban ibadetini gerçekleştiren ve memleketlerine gidecek olan vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı'nın "Kemeri Ses Getirsin" kampanyasını hatırlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarmış olalım. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak, canlar yanmasın diye azami gayreti göstererek, inşallah bu bayramda da üzülmeyiz diye umudumuzu ifade etmiş olalım." diye konuştu.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu da "Kurban, insanın Allah nezdinde ne kadar üstün olduğunu ifade eden bir ibadet türüdür. Bu vesileyle buradayız. Başta şehit ailelerimi ve gazilerimiz, şu anda hac ibadetini yapan vatandaşlarımız, sınırımızda görev yapan güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyoruz. Bayramımızın güzel bir geleneği olarak burada da güzel bir ev sahipliği gördük. Basın mensuplarımızın da bayramını kutluyoruz. Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum, bundan sonraki bayramlara da erişmeyi niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA SONRA MHP HEYETİ AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GELDİ

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamıyla AK Parti camiasının Kurban Bayramı'nın kutlamak için AK Parti Genel Merkez'ine geldiklerini belirten Depboylu, "Allah izin verirse inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu ve güzel günler göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Depboylu, "Birlik, beraberlik ve dayanışmayla birlikte tabii ki daha istikrarlı, daha kararlı ve daha güçlü olarak, bu güçlü birlikteliği sağlayan oturmuş bir sistemle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da MHP camiasının bayramını tebrik etti ve "Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimiz hem de evladını vatanımız uğruna vermiş annelerimiz, ailelerimiz açısından da hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Son bir sene içinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız saldırılarla güçlü bir şekilde mücadele ortaya koyduk, bir dengelenme sürecini yaşadık, kalkınma planımızı çıkardık." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde iki seçim geçirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, bu birliktelikle daha çok vatandaşı kucaklayarak Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kalkınma planıyla hedeflerin güncellendiğini kaydeden Sarıeroğlu, iki büyük paket ve ardından gelen finans paketleriyle piyasalarda çok ciddi bir canlanmanın söz konusu olduğunu vurguladı.

Bayram ikramiyeleri, tüm kamu görevlilerinin maaşları ile çiftçi ödemelerinin bayramdan önce yapıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, bayramı bereketli bir şekilde idrak ettiklerini kaydetti.

Eylül ayının Ankara siyasetinin canlı ilerleyeceği bir dönem olacağını ifade eden Sarıeroğlu, "Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler gerek dünya ekonomisinde, siyaset arenasında yaşanan gelişmeler var. Türkiye olarak bugüne kadar bu süreçlerde iyi bir konumda, iyi politikalarla yolumuzu sürdürdük, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemşehrisi olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, memleketi Adana'daki kadın çiftçilerin yetiştirdiği bir kutu çileği de MHP heyeti vasıtasıyla Bahçeli'ye ulaştırmak istediklerini belirtti.