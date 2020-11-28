Partilerden çıkmayan Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

Salgın dönemi boyunca alınan tedbirleri ve virüsü hiçe sayan sunucu Buse İskenderoğlu da koronavirüse yakalandı.

Hürriyet Kelebek'in haberine göre; pandemi dönemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs tanısı konulunca “Abartıldığı kadar bir şey yok” açıklamasında bulunan ve bu söylemleri nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi olan Buse İskenderoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Şevval Şahin’in geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için meşhur yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde korona virüs çıkmıştı. Partiye katılan isimler arasında manken Buse İskenderoğlu da vardı.

İskendereoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı ‘Cumartesi Sürprizi’ ve ‘Pazar Sürprizi’ programlar için kanalın yaptığı açıklamaya göre programlar sunucusuz çekileceği duyuruldu.