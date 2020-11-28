Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hüsnü Şenlendirici ve Deniz Seki ilişkisi28 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler oldu?Covid-19 bizden korksunGaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİÜmraniyespor - Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİEvde bakım parası yatan iller 28 Kasım| İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste28 Kasım Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?Çarşambaspor - İçel İdmanyurdu Spor maçı CANLI İZLE LİNKİMelih Cevdet Anday kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte Melih Cevdet Anday şiirleri ve sözleriPartilerden çıkmayan Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Partilerden çıkmayan Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

Partilerden çıkmayan Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

Tüm dünyayı etkisi altına lan Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri göz ardı edip partilerde boy gösteren ve abartılacak kadar bir şey yok diye açıklamalarda bulunan sunucu Buse İskenderoğlu, korona oldu.

Partilerden çıkmayan Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

Salgın dönemi boyunca alınan tedbirleri ve virüsü hiçe sayan sunucu Buse İskenderoğlu da koronavirüse yakalandı.

Hürriyet Kelebek'in haberine göre; pandemi dönemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs tanısı konulunca “Abartıldığı kadar bir şey yok” açıklamasında bulunan ve bu söylemleri nedeniyle de eleştiri oklarının hedefi olan Buse İskenderoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Şevval Şahin’in geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için meşhur yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde korona virüs çıkmıştı. Partiye katılan isimler arasında manken Buse İskenderoğlu da vardı.

İskendereoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı ‘Cumartesi Sürprizi’ ve ‘Pazar Sürprizi’ programlar için kanalın yaptığı açıklamaya göre programlar sunucusuz çekileceği duyuruldu.

Partilerden çıkmayan Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı!

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT