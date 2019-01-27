Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
YSK'da oy pusulası için kura çekildi.
YSK'da Partilerin oy pusulasındaki yer için kura yapıdı. AKP 8, MHP 10, CHP ise 7.sırada yer alacak. Sıralama şöyle:
1. sırada Saadet Partisi
2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi
3. sırada Türkiye Komünist Partisi
4. sırada Vatan Partisi
5. sırada Büyük Birlik Partisi
6. sırada Hür Dava Partisi
7. sırada Cumhuriyet ve Halk Partisi
8. sırada AK Parti
9. sırada Demokrat Parti
10.sırada MHP
11. sırada İYİ Parti
12. sırada HDP
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