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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

YSK'da oy pusulası için kura çekildi.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

YSK'da Partilerin oy pusulasındaki yer için kura yapıdı. AKP 8, MHP 10, CHP ise 7.sırada yer alacak. Sıralama şöyle:

1. sırada Saadet Partisi

2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi

3. sırada Türkiye Komünist Partisi

4. sırada Vatan Partisi

5. sırada Büyük Birlik Partisi

6. sırada Hür Dava Partisi

7. sırada Cumhuriyet ve Halk Partisi

8. sırada AK Parti

9. sırada Demokrat Parti

10.sırada MHP

11. sırada İYİ Parti

12. sırada HDP

 

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