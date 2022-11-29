Partinin kritik ismi açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerinin tarihi hakkında konuştu. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı hakkında bilgi veren Şen, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Partinin kritik ismi açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

Siyaset arenası, ÖSYM'nin 2023 yılı sınav takvimini açıklaması sonrası bir kez daha seçimleri konuşmaya başladı. YKS sınavının seçimlere denk gelmesi nedeniyle seçim veya sınavının tarihinin değişmesi gündeme gelirken bu konuda AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Partinin kritik ismi açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

SEÇİMİN TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 yılındaki seçimlerin tarihini değişebileceğini ifade ederek, "Seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı’nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı hac dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur bayram tatiline denk geliyor. Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. TBMM’de konuşulsun, orada yapılsın isteriz" diye konuştu.

Partinin kritik ismi açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OYU

AK Parti'nin yaptırdığı anketler hakkında bilgi veren Şen, Haziran ayında Erdoğan’ın oyunu yüzde 40 civarında, AK Parti’ninkini 34 olarak açıklamıştı.

Son çalışmanın sonuçları hakkında bilgi veren Şen partisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı hakkında bilgi verdi. Şen, “Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52, AK Parti’nin oy oranı yüzde 42” dedi.

Partinin kritik ismi açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

AK PARTİ'NİN OYLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

AK Parti'nin oylarındaki artışın nedenlerini açıklayan Şen şu ifadeleri kullandı:

“- Temel faktör ekonomide özellikle dar gelirlilere yönelik atılan adımlar, özellikle de asgari ücretteki artış.

- Enflasyonun artış hızının azalması diğer bir faktör.

- Cumhurbaşkanı’nın liderliğinin dünya çapında bir anlamda ‘level’ atlaması. BM’nin çözmesi gereken problemi BM Genel Sekreteri’ni Türkiye’ye getirerek çözmesi yani küresel liderlik.

- 6’lı masanın yerli, milli olarak algılanmaması.

- Sorunları Erdoğan’ın çözeceğine ilişkin inanç.

- Sorunları ‘Kim çözer?’ sorusu yöneltildiğinde ‘Erdoğan çözer’ yanıtı alınıyor.”

Partinin kritik ismi açıkladı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı belli oldu!

Z KUŞAĞINDA SON DURUM

Z kuşağına yönelik yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 38-39 oy oranıyla birinci sırada çıktığını söyleyen Mustafa Şen, Z kuşağının önceliklerini ise şöyle sıraladı:

“- Gelecekleri, gelecek kaygıları birinci sırada. Kendi gelecekleri ile ülkelerinin geleceğinin aynı şekilde hizalanmasını istiyorlar.

- Ekonomide rahatlama istiyorlar.

- Üçüncü meseleleri ise iş.

- Togg gençler arasında çok popüler. Ancak ‘Çok güzel de biz bunu nasıl alacağız?’ sorusunu yöneltiyorlar. İlk arabasını alacaklar için bir kampanya yapmamız gerekiyor.”

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