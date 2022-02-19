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  3. Partisini destekleyenler bile onu istemiyor! CHP'li Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünmek dahi istemedi! Kılıçdaroğlu fena sinirlenecek!

Partisini destekleyenler bile onu istemiyor! CHP'li Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünmek dahi istemedi! Kılıçdaroğlu fena sinirlenecek!

Fazıl Say, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Say, Kılıçdaroğlu'nu kaleme bile almadı.

Partisini destekleyenler bile onu istemiyor! CHP'li Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünmek dahi istemedi! Kılıçdaroğlu fena sinirlenecek!

Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adaylığına hangi ismi çıkaracağı henüz belli değilken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasını bırakamayacağı gerçeği tüm okları CHP liderine çeviriyor. Ancak, CHP'li vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun artık dinlenmesi gerektiğini, yerine yeni nefeslerin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Son olarak, ünlü piyanist Fazıl Say da, kendi adayını sosyal medya hesabında paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nu aday görmek istediğini belirten Say'ın bu düşüncesi, CHP'li vatandaşlar tarafından da desteklendi.

Partisini destekleyenler bile onu istemiyor! CHP'li Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünmek dahi istemedi! Kılıçdaroğlu fena sinirlenecek!

"ARTIK YETER"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP'liler dahi istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sıfatını taşımadığını ve ülkeye iyi gelmeyeceğini düşünen partililer, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını görmek istediklerini her fırsatta belirtiyorlar. Ünlü piyanist Fazıl Say da, Kılıçdaroğlu'nun adını dahi geçirmeyerek adayını açıkladı. Say paylaşımında, ''Burada; her yazdığımızla binlerce linç yiyoruz. Bu memleketin iyiliği için on binlercesini de göze alabiliriz. Genç ülkenin anketleri belli, Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır. Millet İttifakı ile HDP ise dostluğa adım atmalıdır, diyalog ve uzlaşıyı aramalı, artık ellerini uzatmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Partisini destekleyenler bile onu istemiyor! CHP'li Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünmek dahi istemedi! Kılıçdaroğlu fena sinirlenecek!Partisini destekleyenler bile onu istemiyor! CHP'li Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünmek dahi istemedi! Kılıçdaroğlu fena sinirlenecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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