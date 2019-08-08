Partizan - Yeni Malatya karşılaşmasında 4 gol!
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Partizan ile karşılaşıyor.
Malatyaspor, geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Malatyaspor Süper Ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Partizan ile karşılaşıyor.
PARTİZAN - YENİ MALATYA MAÇINDAN DAKİKALAR
4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah’ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah’ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
35. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.
Mücadelenin ilk devresi Partizan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Asano'nun 65. dakikada attığı golle Partizan, farkı 2'ye çıkardı.
83 dakikada Chebake topu ağlarla kavuşturdu. 2-1
Ayrıntılar geliyor...
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERi
Partizan'ın Yeni Malatyaspor karşısındaki 11'i:
Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Bojan Ostojic, Urosevic, Miletic, Zoran Tosic, Scekic, Soumah, Sadiq Umar, Stevanovic
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'un Partizan karşısındaki 11'i:
Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Buğra Çağıran, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic
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