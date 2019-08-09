Partizan Yeni Malatyaspor özet | Partizan Yeni Malatyaspor maç özeti izle

İki takım Partizan Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı. Kullanıcılar Partizan Yeni Malatyaspor özet diye arama yapmakta. İşte Partizan Yeni Malatyaspor maç özeti videosu...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Partizan Yeni Malatyaspor özet

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

54. dakikada ev sahibi Partizan'ın atağında Sadiq'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Soumah'ın şutunu Farnolle kurtardı.

64. dakikada Partizan'ın geliştirdiği hızlı hücumda sol kanattan bindirme yapan Asano'nun çektiği şutu Farnolle kornere çeldi.

67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar'ın pasında topla buluşan Asano skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Asano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Farnolle kurtardı.

82. dakikada gelişen hızlı Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına pasını rakip savunma keserek kornere attı. 83. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cheabake, farkı bire indirdi. 2-1

89. dakikada Asano'nun pas denemesi, Cheabake'nin eline çarpınca Rus hakem, penaltı noktasını gösterdi. Partizan, 90. dakikada Soumah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.

Mücadele ev sahibi Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rövanş kazananı belirleyecek

Maçın rövanşı 15 Ağustos günü Malatya’da oynanacak. Turu geçen takım Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) maçının galibiyle eşleşecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa servine yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda Olimpija Lyubljana takımı ile önce 2-2 berabere kalmış ardından da 1-0 yenmişti.

İlk 11’ler

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Soumah ve Sadiq

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Musa, Chaalali, Bifouma, Fofana ve Jahovic

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda mücadele eden Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Partizan maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip 4. dakikada 1-0 öne geçti: Yeni Malatyaspor savunması hazırlıksız yakalandı. Ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın pasında Sadiq Umar topu boş kaleye gönderdi.

Partizan 25. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Tosic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Soumah müsait pozisyonda şutunu attı. Farnolle köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

Temsilcimizde 34. dakikada Robin Yalçın uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak kaleci son anda uzanarak topu kornere attı.

Partizan ikinci yarıya da hızlı başladı: 52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sadiq Umar, Mina'nın müdahalesi ile yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Partizan Yeni Malatyaspor maç özeti izle

İki takım Partizan Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı. Kullanıcılar Partizan Yeni Malatyaspor özet diye arama yapmakta. İşte Partizan Yeni Malatyaspor maç özeti videosu...

FARNOLLE'DEN GEÇİT YOK!

Sadiq Umar'dan aldığı pasla 53. dakikada ceza sahasına giren Soumah yine uygun pozisyonda kaleye vurdu ancak Farnolle bir kez daha gole izin vermedi.

Temsilcimiz, 57. dakikada direğe takıldı: Rakibini eksik yakalayan Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre sağ çaprazdan şutunu attı. Direkten dönen topu Guilherme tamamlayamadı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Partizan, mücadelenin 67. dakikasında farkı 2'ye çıkardı: Yeni Malatyaspor savunması bir kez daha az adamla yakalandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Asano uygun durumda vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

CHEBAKE UMUTLANDIRDI!

Temsilcimiz 83. dakikada skoru 2-1'e getirdi: Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin kullandığı korner sonrası yükselen Chebake topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

Mücadelenin 88. dakikasında ceza sahasına giren Asano'nun içeri çevirdiği topa Chebake eliyle müdahale etti ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Soumah topu ağlara gönderdi ve yeniden farkı ikiye çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Partizan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PLAY-OFF'TAKİ RAKİP İÇİN İKİ ADAY

İki takım Partizan Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yapılan Avrupa Ligi Elemeler ise ekranlardaydı. Kullanıcılar Partizan Yeni Malatyaspor özet diye arama yapmakta. İşte Partizan Yeni Malatyaspor maç özeti videosu...

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı.

Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.