"Partner uyumu değil, büyük aşkmış" Onur Akay, Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü, Serra Arıtürk'le aldattığını iddia etti! Yer yerinden oynadı! Gözde çift boşanıyor mu?
"Partner uyumu değil, büyük aşkmış" Onur Akay, Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü, Serra Arıtürk'le aldattığını iddia etti! Yer yerinden oynadı! Gözde çift boşanıyor mu?
'Sanat dünyasının felaket tellalı ' olarak anılan sanatçı Onur Akay, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti için magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarda bulundu. Doğulu'nun Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığını iddia ederken çiftin boşanacaklarını söyledi.