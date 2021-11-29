"Partner uyumu değil, büyük aşkmış" Onur Akay, Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül'ü, Serra Arıtürk'le aldattığını iddia etti! Yer yerinden oynadı! Gözde çift boşanıyor mu? 'Sanat dünyasının felaket tellalı ' olarak anılan sanatçı Onur Akay, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti için magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarda bulundu. Doğulu'nun Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığını iddia ederken çiftin boşanacaklarını söyledi.

1 9 Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sanat dünyasından kötü haberleri duyurmaya devam ediyor. Ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin boşanacağını iddia eden Akay, usta magazin gazetecisi Bilal Özcan'ın canlı yayın konuğuydu. Akay, Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile 6 aydır aşk yaşadığını ve geçtiğimiz günlerde Doğulu ve Arıtürk'ün 2 hafta ortadan kaybolduğunu söyledi.