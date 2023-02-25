Parviz Azadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parviz Azadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parviz Azadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parviz Azadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parviz Azadov 19 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Pərviz Çingiz oğlu Azadov şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parviz Azadov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Parviz Azadov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Parviz Azadov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Parviz Azadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parviz Azadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Parviz Azadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parviz Azadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Keshla

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Zira FK

Parviz Azadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parviz Azadov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.