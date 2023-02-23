Parvizdzhon Umarbaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parvizdzhon Umarbaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Parvizdzhon Umarbaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Parvizdzhon Umarbaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Parvizdzhon Umarbaev 1 Kasım 1994 tarihinde Khujand şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Tacikistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Парвизджон Абдуллоевич Умарбаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Parvizdzhon Umarbaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Parvizdzhon Umarbaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Parvizdzhon Umarbaev'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Parvizdzhon Umarbaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Parvizdzhon Umarbaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Parvizdzhon Umarbaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Parvizdzhon Umarbaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Rubin Kazan II

26 Şubat 2013 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan II

7 Ağustos 2014 yılında Khimik

27 Şubat 2015 yılında Istiqlol

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Plovdiv

23 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Parvizdzhon Umarbaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Parvizdzhon Umarbaev şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Parvizdzhon Umarbaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Regar-TadAZ Tursunzoda (-2008)

Tacikistan takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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