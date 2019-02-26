'Paşa' ile köpek korkusunu yendi, hayatı değişti

KAYSERİ'de Suat Özkulak (30), 12 yıl önce ağabeyinin hediye ettiği "Golden" cinsi yavru köpekle hayatı değişti. Yanından ayırmadığı "Paşa" adını verdiği köpekle hayvanlara sevgisi artan Suat Özkulak, Veterinerlik Fakültesi'nde okumaya başladı.

Küçüklüğün itibaren içine kapanık olan ve köpeklerden korkan Suat Özkulak'a, ağabeyi Osman Özkulak, hem sosyalleşmesi hem de köpek korkusunu yenmesi için 12 yıl önce yavru köpek hediye etti. Suat Özkulak, "Paşa" adını verdiği köpek ile zamanla bu korkusunu yenerken aynı zamanda sosyalleşerek yeni insanlarla tanıştı ve kendisini geliştirdi. Paşa ile birlikte hayvanlara olan sevgisi de artan Özkulak, veterinerlik okumaya karar verdi. 2014 yılında üniversite sınavına giren Özkulak, şimdi Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde son sınıfta eğitimini sürdürüyor.

'EVİN İÇİNDE ONDAN KAÇIYORDUM'

Suat Özkulak, Paşa ile tanışmadan önce fazla dışarıya çıkmadığını, içine kapanık olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Paşa ile 14 Ağustos 2007 tarihinde tanıştım. 12 yıldır bir birlikteliğimiz var. Kendisi bana tamamen bir arkadaş ve yoldaş oldu. Benim evladım oldu. Paşa gelmeden önce hayvanlara bir sevgim vardı; ama köpeklerden korkuyordum. Bu korkumu Paşa sayesinde yendim. Paşa bana ilk geldiği zamanlar 2 aylıktı. Evin içinde ondan kaçıyordum. Bahçede olduğunda dışarıya çıkamıyordum; ama bir süre sonra Paşa ile birbirimizi tanımaya başladık. Aramızda mükemmel bir iletişim oldu."

'KENDİMİ PAŞA SAYESİNDE GELİŞTİRDİM'

Şimdi Paşa'yı yanından ayırmadığını belirten Suat Özkulak, "Onun sayesinde birçok insanla tanıştım. Paşa sayesinde Veterinerlik Fakültesi'nde okumaya başladım. Profesyonel olarak köpek eğitmenliği de yapıyorum. Aslında bunu da hobi olarak yapıyorum. Benim birçok insanla tanışmamı sağladı. Paşa benim hayatıma bir renk kattı. Kendimi Paşa sayesinde geliştirmeye başladım. Birçok aktivitelere katıldım. Birebir konuşma ilişkimi geliştirmeye başladı. Diksiyonum da onun sayesinde oldu. Biz birbirimizden vazgeçemiyoruz. Her şeyimi köpeğimle yaşıyorum. Dışarıda onunla beraber geziyor, gittiğim ortamlarda Paşa'yı yanımda bulunduruyorum" diye konuştu.

Özkulak, köpeğinin Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde komutları anlayıp yerine getirebildiğini söyledi.

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DHA