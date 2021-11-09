Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan çocuk, halk otobüsünün altında kalarak can verdi!Süper Loto sonuçları 9 Kasım 2021 Salı| 09.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı10 kasım tatil mi 2021? 10 Kasım resmi tatil mi, değil mi 2021?10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri 2021Bu yıl Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümüdür? Mustafa Kemal Atatürk öleli kaç yıl oldu?10 Kasım pano etkinlikleri 2021 | 10 Kasım lise, ilkokul, ortaokul pano fikirleri, görselleri 202110 kasım bankalar açık mı 2021? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu?10 Kasım devlet kurumları açık mı? 10 Kasım 2021 Çarşamba kamu kurumları çalışıyor mu?10 Kasım okullar tatil mi 2021? 10 Kasımda ders işlenecek mi 2021?Dolmabahçe Sarayı 10 kasımda kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Paşababa ne demek, TDK'ya göre Paşababa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paşababa ne demek, TDK'ya göre Paşababa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paşababa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Paşababa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Paşababa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Paşababa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Paşababa ne demek, TDK'ya göre Paşababa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paşababa ne demek? Paşababa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paşababa kelimesi. Peki paşababa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paşababa nedir, paşababa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PAŞABABA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paşababa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paşababa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paşalık yapmış dede

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT