Paşababa ne demek, TDK'ya göre Paşababa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paşababa ne demek? Paşababa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paşababa kelimesi. Peki paşababa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paşababa nedir, paşababa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAŞABABA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paşababa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paşababa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paşalık yapmış dede

