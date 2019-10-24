Paşaköy’deki dev define kuyuları jandarma tarafından kapatıldı

İstanbul Paşaköy'de defineciler, ormanlık alanda dev çukurlar kazarak define aradılar. O çukurlardan birine düşen bir köpek vatandaşlar tarafından kurtarılırken, jandarma ekipleri tehlike arz eden dev çukurları kapattı.

Paşaköy'de ormanlık bir alana dadanan defineciler, dev çukurlar kazarak alanda define aradılar. Definecilerin onlarca çukur açtığı alan adeta köstebek yuvalarını andırdı. Hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike arz eden çukurlardan birine düşen bir köpek, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Dev çukurlardan haberdar olan jandarma ekipleri harekete geçti. İş makinalarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, dev çukurları kapattı.

Kaynak: İHA