Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatı
Yurt dışına çıkmak isteyen herkesin ihtiyacı olan pasaportların harç ücretlerinde, yeni yıla girilmesiyle birlikte güncelleme yapıldı. 2021 yılında uygulanacak pasaport harç ve cüzdan bedellerini merak eden vatandaşlar da bu konuyu arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Yurt dışına çıkmak ve orada bulunmak için en gerekli evrak olan pasaport harç ücretlerine 2021 yılı için güncelleme getirildi. 2021 yılı Pasaport ücretlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine, pasaport harç ve defter bedeli yüzde 9,11 oranında zamlanırken vatandaşlar da arama motorlarında Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatları sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
PASAPORT HARÇLARI 2021 | PASAPORT ÜCRETLERİ 2021
2021 yılında uygulanacak pasaport harç ve cüzdan bedelleri yüzde 9,11 oranında zamlandı.
Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor.
2020 yılında 160 TL olan pasaport defter bedeli 174,5 TL olarak belirlenmiştir.
2021 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 407,20 TL'ye yükseldi. En pahalı olan 10 yıllık pasaportu almak isteyenlerin 1265,40 TL ödemesi gerekiyor.
BORDO PASAPORT FİYATI
Bordo pasaport ya da Umuma mahsus pasaport; İçişleri Bakanlığı, yetkilendirilmiş valilikler ya da Türk konsoloslukları tarafından belirli şartları yerine getiren Türk vatandaşlarına verilen pasaport türüdür. Bordo renklidir, bu nedenle bordo pasaport olarak da bilinir. Bordo pasaport sahipleri vizesiz gidilebilen yerlere pasaportları ile direkt giriş yapabilirler. Bordo pasaport, 38 sayfadan oluşur ve verilen vizeler bu pasaport üzerine işlenir. Talebe göre 6 aydan 10 yıla kadarki süreyi kapsayacak şekilde verilebilir.
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.
Bordo pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki belgeleri tamamlamanız gerekiyor. İlgili sayfadan online randevu alarak pasaport işlemlerini gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz.
- T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
- Harç ve cüzdan bedeli makbuzu (25 yaş altı öğrenciler harçtan muaftır)
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- 60 günü geçmemiş öğrenci belgesi (Umuma mahsus pasaport almak isteyen öğrenciler için özel şart)
- Reşit olmayan veya engelli bireyler için muvafakat belgesi
- Varsa eski pasaport
YEŞİL PASAPORT FİYATI
Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.
Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.
- TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
- Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
- Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
- Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
- Devlet sporcularına,
- Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
- 2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,
- Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.
GRİ PASAPORT FİYATI
Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir. Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.
Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,
Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,
Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.
SİYAH PASAPORT FİYATI
Diplomatik pasaport; diplomatların satüsünü tanımlayan, onlara ayrıcalıklar sağlayan ve Dışişleri Bakanlığınca verilen bir tür uluslararası kimlik belgesidir. Diplomatik pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilmiş devlet görevlilerine ve ailelerine verilmektedir. Siyah renklidir, 28 sayfaya sahiptir ve hiçbir harca tabi değildir.
Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL
1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL
2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL
3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL
3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL
Diplomatik pasaportlar, devletin belirli kademelerinde çalışan görevlilere ve belirli şartlara tabi olmak üzere bu kişilerin ailelerine verilir.
- TBMM üyeleri,
- TBMM üyesi olmayan bakanlar,
- Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri,
- Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları,
- Cumhuriyet başsavcısı,
- Orgeneraller,
- Oramiraller,
- Eski cumhurbaşkanları,
- Yasama meclisleri eski başkanları,
- Eski başbakanlar ve dışişleri bakanları,
- Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri,
- TBMM Başkanlığı genel sekreteri,
- Bakanlık müsteşarları,
- Diyanet İşleri başkanı,
- Valiler,
- Büyükşehir belediye başkanları,
- Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler ,
- Yabancı devletler veya uluslararası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler,
- Siyasi kuryeler vb. görevlerde bulunan devlet görevlilerine ve ailelerine siyah pasaport verilebilmektedir.