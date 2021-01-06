Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatı

Yurt dışına çıkmak ve orada bulunmak için en gerekli evrak olan pasaport harç ücretlerine 2021 yılı için güncelleme getirildi. 2021 yılı Pasaport ücretlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine, pasaport harç ve defter bedeli yüzde 9,11 oranında zamlanırken vatandaşlar da arama motorlarında Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatları sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

PASAPORT HARÇLARI 2021 | PASAPORT ÜCRETLERİ 2021

2021 yılında uygulanacak pasaport harç ve cüzdan bedelleri yüzde 9,11 oranında zamlandı.

Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor.

2020 yılında 160 TL olan pasaport defter bedeli 174,5 TL olarak belirlenmiştir.

2021 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 407,20 TL'ye yükseldi. En pahalı olan 10 yıllık pasaportu almak isteyenlerin 1265,40 TL ödemesi gerekiyor.

BORDO PASAPORT FİYATI

Bordo pasaport ya da Umuma mahsus pasaport; İçişleri Bakanlığı, yetkilendirilmiş valilikler ya da Türk konsoloslukları tarafından belirli şartları yerine getiren Türk vatandaşlarına verilen pasaport türüdür. Bordo renklidir, bu nedenle bordo pasaport olarak da bilinir. Bordo pasaport sahipleri vizesiz gidilebilen yerlere pasaportları ile direkt giriş yapabilirler. Bordo pasaport, 38 sayfadan oluşur ve verilen vizeler bu pasaport üzerine işlenir. Talebe göre 6 aydan 10 yıla kadarki süreyi kapsayacak şekilde verilebilir.

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL

1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL

2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL

3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL

3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Bordo pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsanız aşağıdaki belgeleri tamamlamanız gerekiyor. İlgili sayfadan online randevu alarak pasaport işlemlerini gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz.

T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

Harç ve cüzdan bedeli makbuzu (25 yaş altı öğrenciler harçtan muaftır)

2 adet biyometrik fotoğraf

60 günü geçmemiş öğrenci belgesi (Umuma mahsus pasaport almak isteyen öğrenciler için özel şart)

Reşit olmayan veya engelli bireyler için muvafakat belgesi

Varsa eski pasaport

YEŞİL PASAPORT FİYATI

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL

1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL

2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL

3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL

3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,

Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),

Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

Devlet sporcularına,

Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

GRİ PASAPORT FİYATI

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir. Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL

1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL

2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL

3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL

3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL

Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.

Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,

Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,

Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.

SİYAH PASAPORT FİYATI

Diplomatik pasaport; diplomatların satüsünü tanımlayan, onlara ayrıcalıklar sağlayan ve Dışişleri Bakanlığınca verilen bir tür uluslararası kimlik belgesidir. Diplomatik pasaport, yurt dışında kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilmiş devlet görevlilerine ve ailelerine verilmektedir. Siyah renklidir, 28 sayfaya sahiptir ve hiçbir harca tabi değildir.

Süre Harç Defter Toplam

6 Ay 227,20 TL 180,00 TL 407,20 TL

1 Yıl 332,10 TL 180,00 TL 512,10 TL

2 Yıl 542,20 TL 180,00 TL 722,20 TL

3 Yıl 770,20 TL 180,00 TL 950,20 TL

3+ Yıl 1085,40 TL 180,00 TL 1265,40 TL

Diplomatik pasaportlar, devletin belirli kademelerinde çalışan görevlilere ve belirli şartlara tabi olmak üzere bu kişilerin ailelerine verilir.