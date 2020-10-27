Pasaport uzatma parası canından ediyordu! Kalçasından ve boynundan bıçaklandı
Esenyurt’ta Merkez Mahallesi'nde yabancı uyruklu Mohammed Omar, Pasaport uzatması için verdiği 35 bin dolarlık paranın karşılığını alamayınca Umir Tahir isimli bir kişiyi sokakta önce kalçasından sonra boynundan bıçakladı. O anlar kameralara kaydedilirken gelen ekipler şahısları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
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27 Ekim 2020 Salı 11:28
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