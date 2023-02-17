Pascal Brugger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Brugger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Brugger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Brugger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Brugger 10 Mart 1999 tarihinde Uster şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Brugger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Pascal Brugger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Pascal Brugger'nin SC Kriens ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pascal Brugger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Brugger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Brugger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Brugger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2017 yılında Winterthur U21

2 Temmuz 2017 yılında SC Kriens

30 Haziran 2018 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2018 yılında SC Kriens

Pascal Brugger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Brugger şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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