Pascal Gregor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Gregor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Gregor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Gregor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Gregor 18 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Gregor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Pascal Gregor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pascal Gregor'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Gregor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Gregor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Gregor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Gregor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2013 yılında Nordsjaelland

4 Ocak 2018 yılında FC Helsingör

2 Ağu 2019 yılında Haugesund

31 Aralık 2019 yılında FC Helsingör

1 Ocak 2020 yılında Lyngby BK

Pascal Gregor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Gregor şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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