Pascal Loretz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Loretz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Loretz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Loretz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Loretz 1 Haziran 2003 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Pascal David Loretz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Loretz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Pascal Loretz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pascal Loretz'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pascal Loretz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Loretz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Loretz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Loretz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

Pascal Loretz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Loretz şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pascal Loretz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Kriens, FC Luzern

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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