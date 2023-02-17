Pascal Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Muller 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Muller Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Pascal Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pascal Muller'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pascal Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2012 yılında Lienz Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Nußdorf/D. Jgd

22 Ağu 2017 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Pascal Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Muller şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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