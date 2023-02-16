Pascal Richter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Richter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Richter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Richter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Richter 10 Ekim 1996 tarihinde Oldenburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Richter Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.coached yapmaktadır. Pascal Richter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 5 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Pascal Richter'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Richter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Richter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Richter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Richter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Osnabrück U17

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2015 yılında Osnabrück

5 Ocak 2017 yılında VfB Oldenburg

Pascal Richter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Richter şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Oldenburg (-2012), VfL Osnabrück (2012-2013), Bayer 04 Leverkusen (2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.