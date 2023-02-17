Pascal Schupbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Schupbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Schupbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Schupbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Schupbach 11 Nisan 2000 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Pascal David Schüpbach şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Schupbach Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pascal Schupbach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pascal Schupbach'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Schupbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Schupbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Schupbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Schupbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BSC YB U21

11 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

2 Eylül 2020 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

7 Temmuz 2021 yılında FC Thun

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

4 Temmuz 2022 yılında FC Breitenrain

Pascal Schupbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Schupbach şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Pascal Schupbach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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