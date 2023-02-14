Pascal Schurpf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Schurpf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pascal Schurpf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pascal Schurpf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pascal Schurpf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Schurpf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pascal Schurpf

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Schurpf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Schurpf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Schurpf 15 Temmuz 1989 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Schurpf Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marco Balmelli yapmaktadır. Pascal Schurpf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 28 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Pascal Schurpf'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Schurpfboyu ve yaşı kaç

Pascal Schurpf Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pascal Schurpf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pascal Schurpf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Schurpf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel

1 Ocak 2009 yılında Concordia BS

30 Haziran 2009 yılında FC Basel

1 Ocak 2011 yılında FC Lugano

30 Haziran 2011 yılında FC Basel

1 Ocak 2012 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel

31 Ocak 2013 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2013 yılında FC Basel

1 Temmuz 2013 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2014 yılında FC Basel

1 Temmuz 2014 yılında FC Vaduz

28 Şubat 2017 yılında FC Luzern

Pascal Schurpf kimdir

Pascal Schurpf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Schurpf şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BSC Old Boys, FC Basel 1893

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pascal Schurpf nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Son Haberler
Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Büyükçekmece depreme dayanıklı mı? Büyükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Theo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Theo Magnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theo Magnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moritz Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?