Pascal Schurpf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Schurpf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Schurpf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Schurpf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Schurpf 15 Temmuz 1989 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Schurpf Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marco Balmelli yapmaktadır. Pascal Schurpf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 28 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Pascal Schurpf'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Schurpf Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pascal Schurpf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pascal Schurpf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Schurpf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel

1 Ocak 2009 yılında Concordia BS

30 Haziran 2009 yılında FC Basel

1 Ocak 2011 yılında FC Lugano

30 Haziran 2011 yılında FC Basel

1 Ocak 2012 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel

31 Ocak 2013 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2013 yılında FC Basel

1 Temmuz 2013 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2014 yılında FC Basel

1 Temmuz 2014 yılında FC Vaduz

28 Şubat 2017 yılında FC Luzern

Pascal Schurpf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Schurpf şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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