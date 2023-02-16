Pascal Sohm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Sohm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Sohm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Sohm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Sohm 2 Kasım 1991 tarihinde Künzelsau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Sohm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Pascal Sohm, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pascal Sohm'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Sohm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Sohm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Sohm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Sohm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FSV Hollenbach

1 Temmuz 2013 yılında SSV Ulm 1846

16 Temmuz 2014 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2018 yılında Hallescher FC

23 Temmuz 2020 yılında Dresden

13 Ocak 2022 yılında Waldh. Mannheim

Pascal Sohm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Sohm şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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