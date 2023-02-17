Pascal Stump kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Stump Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Stump adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Stump Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Stump 2 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Stump Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pascal Stump, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Pascal Stump'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Stump Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Stump isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Stump Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Stump futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Baden 1897

Pascal Stump Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Stump şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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