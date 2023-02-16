Pascal Testroet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Testroet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pascal Testroet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pascal Testroet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pascal Testroet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Testroet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Testroet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Testroet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Testroet 26 Eylül 1990 tarihinde Bocholt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Testroet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Pascal Testroet, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pascal Testroet'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pascal Testroet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pascal.paco.testroet/

Pascal Testroetboyu ve yaşı kaç

Pascal Testroet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Testroet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pascal Testroet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Testroet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2007 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2008 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2009 yılında W. Bremen II

1 Ocak 2010 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2011 yılında K. Offenbach

1 Temmuz 2012 yılında Bielefeld

30 Ağu 2013 yılında Osnabrück

30 Haziran 2014 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2015 yılında Dresden

7 Ağu 2018 yılında Aue

8 Temmuz 2021 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Pascal Testroet kimdir

Pascal Testroet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Testroet şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Biemenhorst (1995-1996), FC Olympia Bocholt (1996-1999), VfL Rhede (1999-2000), FC Schalke 04 (2000-2008), SV Werder Bremen (2008-2009)

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Pascal Testroet nereli

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