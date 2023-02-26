Paseka Mako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paseka Mako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paseka Mako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paseka Mako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paseka Mako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paseka Mako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paseka Mako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paseka Mako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paseka Mako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paseka Mako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paseka Mako 1 Nisan 1994 tarihinde Zebediela, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Paseka Matsobane Godfrey Mako şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paseka Mako Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAO yapmaktadır. Paseka Mako, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Paseka Mako'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paseka Mako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paseka Mako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Paseka Mako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paseka Mako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında All Stars

1 Temmuz 2016 yılında Chippa United

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Pirates

Paseka Mako kimdir

Paseka Mako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paseka Mako şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Paseka Mako nereli

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