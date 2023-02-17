Pashang Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pashang Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pashang Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pashang Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pashang Abdulla 29 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsveç,Irak uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pashang Abdulla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pashang Abdulla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pashang Abdulla'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pashang Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pashang Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pashang Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pashang Abdulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Newroz FC

1 Ocak 2014 yılında Värmdö IF

1 Ocak 2015 yılında IFK Stockholm

1 Ocak 2016 yılında Spårvägen

1 Haziran 2016 yılında Newroz FC

1 Ocak 2017 yılında Aspudden-Tellus

6 Mart 2019 yılında Karlbergs BK

12 Şubat 2020 yılında Sollentuna FK

29 Mart 2020 yılında IFK Haninge

19 Ocak 2021 yılında Piteå IF

15 Ocak 2022 yılında Dalkurd

6 Şubat 2023 yılında J-Södra IF

Pashang Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pashang Abdulla şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.