Pasifik Okyanusu'nda gemiden denize düştü! 14 saat balıkçı şamandırasına tutunarak hayatta kaldı

Kargo taşıyan gemi, Yeni Zelanda'nun Tauranga limanından, Pitcairn'e gitmek üzere okyanusta açıldı. Gemide çalışan Vidam Perevertilov, suya düştükten sonra ufukta gördüğü bir karaltıya doğru yüzdü. Karaltının balıkçıların terk ettiği, "deniz çöpü" haline gelmiş bir şamandıra olduğunu fark eden denizci tam 14 saat şamandıraya tutunarak canını kurtardı.

Bir haber sitesine konuşan Perevertilov'un oğlu Marat, babasının bulunması ile ilgili "20 yıl daha yaşlı ve çok yorgun gözükse de en azından hayatta" dedi.

Babasının, motor odasındaki vardiyasından sonra sıcakladığını ve başının döndüğünü, kendine gelebilmek için 04:00 civarında güverteye çıktığını ve denize düştüğünü anlatan Marat, tayfanın babasının yokluğunu fark etmesinin altı saat sürdüğünü söyledi.

Olayı haber alan kaptan gemi geri dönerek Perevertilov'u aramaya başladı.

Gemiyi gören Perevertilov tüm gücüyle bağırarak sesini duyurmayı başardı. Gemideki bir kişi "zayıf bir insan sesi duydum" dedikten sonra dikkatler şamandıraya çekildi.

Marat "Hayatta kalma isteği çok güçlüydü… Ben muhtemelen hemen boğulurdum. Ama o kendisini fit ve sağlıklı tutan bir insandı. Bence bu sayede hayatta kaldı" diye konuştu.