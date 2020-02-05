Pasinler Küçük Sanayi Kooperatifinde kura heyecanı yaşandı

Erzurum Pasinler ilçesinde üç yıl önce başlanan Küçük Sanayi Sitesi yapımı bugün kura çekimi ile üyelerine iş yerlerinin teslimini düzenledikleri programla yaptı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde üç yıl önce temelleri atılarak bugüne gelen Pasinler Küçük Sanayi sitesi yapımı tamamlandıktan sonra Pasinler Kültür Sitesinde düzenlenen programda kura yoluyla çekilişi yapıldı. Üyelerin noter huzurunda çekilişiyle hak sahiplerine iş yerleri teslim edildi.

Düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı, "Bugün burada bir hayali gerçekleştirmenin onuru ve gururunu yaşamaktayız. Bir ülkenin kalkınması ancak sanayisiyle olur dedik ve üç yıl önce temelini attığımız sanayi sitemizin bugün hak sahipleri arkadaşlarımıza kura çekilişiyle iş yerlerinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Bizlerin bu hayalini gerçeğe dönüştüren desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Erzurum Milletvekillerimiz Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Selami Altınok'a, Zehra Taşkesenlioğlu Ban'a, İbrahim Aydemir'e, eski milletvekilimiz Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'ya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Pasinler Kaymakamımız Kadir Perçi'ye ve Pasinler Belediye Başkanımız Ahmet Dölekli'ye ve Bilim Sanayi İl Müdürümüz Mustafa Küçükler'e ve emeği geçen büyüklerimize sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Bu güzel yatırımı ilçemize kazandıran başta Sanayi Kooperatifi Başkanı Adnan Karslı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman böyle güzel kalıcı ve ülkemize, milletimize yararlı yatırımları kazandırabiliyoruz. Birileri gibi gidip deprem bölgesini gezip, gelip kayak kaymıyoruz. Liderimizin öncülüğünde icraatın içinden gelerek, yaşadığımız topraklara hizmet getiriyoruz" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Bugün burada güzel bir hizmetin nihayete kavuşmasından dolayı toplanmış buluyoruz. Kooperatifimizin tamamlanmasının ardından hak sahibi arkadaşlarımıza haklarını teslim ediyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan büyüklerimize teşekkür ederiz. İnşallah bu sanayimiz ilçemize bir ivme kazandıracak ve sanayimiz güçlenerek ülkemize ve yöremize hizmette bulunacaktır" dedi.

Erzurum Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler ise, "Başta sanayi kooperatifi başkanımız Adnan Karslı'yı tebrik ediyorum. Kısa zamanda bütün işleri becerisiyle çözerek ilçeye kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, "Burada Ak Parti'nin icraatçı bir parti olduğunun kanıtını görmekten çok mutlu oldum. Ak Parti'miz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hizmet harekatıdır. Küçük büyük demeden icraatçı yaklaşımla güzel tesisler kazandırıyor ve siz halkımızın destekleriyle de hizmet etmeye devam edecektir. Ülkemizin dar bir çemberden geçtiği bu günlerde böyle tesisleri hak sahiplerine kavuşturan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Kültür Sitesinde Pasinler Noteri Kalemi Behice Zilbeyaz'ın öncülüğünde kura çekimine geçildi. Kura çekimi sonrası tapu sahipleri tapularını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Erzurum Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mustafa Küçükler, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Pasinler Esnaf ve Sanaatkar Kooperatifi Başkanı Rafet Şenyurt'un elinden aldılar.

Kaynak: İHA