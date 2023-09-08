Pasinler Yaprak Döneri artık coğrafi işaretli

Erzurum'da bir ürün daha coğrafi işaret aldı. Pasinler Yaprak Döneri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi. Böylece Erzurum adına coğrafi işaret alan ürün sayısı 54 oldu.

Erzurum'un Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Pasinler Yaprak Döneri, tescil edilerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Pasinler Yaprak Döneri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren korunmak üzere 6 Eylül 2023 tarihi itibariyle tescil edildi. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Pasinler Yaprak Döneri'nin tescil edilmesinin ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi. Başkan Taşbaşı, "Pasinler Yaprak Döneri odun ateşinde pişer. Eti yöremizin meralarında yetişen kuzulardan elde edilir. Damakta öyle bir tat bırakır ki, bir tadan bir daha tatmak ister. İlçemizin Hasankale lavaşını da geçtiğimiz günlerde tescil ettirmiştik." dedi. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 22.10.2019 tarihinde başvurusu yapılan dosya numarası C2019/153 olan Erzurum Hasankale Lavaşı 22.10.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 04.02.2022 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşareti Tescil Belgesi aldı.

Coğrafi işaret nasıl alınıyor?

Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere "menşe adı" deniliyor. Net bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere ise "mahreç işareti" deniliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)