Pasinler’de yangın korkuttu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Hasandede Dağı eteklerinde bulunan Bademlik ormanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre; Erzurum'un Pasinler ilçesinde Hasandede dağı eteklerinde bulunan Bademlik ormanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pasinler İtfaiye şefliğine bağlı ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince çıkan yangın kısa sürede etki altına alınmasından dolayı Bademlik Ormanına fazla zarar vermeden yangın söndürüldü.

Öte yandan çıkan yangınla ilgili Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro elemanlarınca tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA