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Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı!

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldı.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı!

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın ikinci kez görevden aldı. Ermenistan'ın Azerbaycan ile girdiği sıcak çatışmadan yenilgiyle ayrılması sonucu ülkede başlayan gerginlik devam ediyor. Ermenistan ordusunun geçtiğimiz günlerde yayımladığı muhtıra ile Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısında bulunması üzerine Paşinyan, bunun bir darbe girişimi olduğunu söyleyerek halkı sokağa çağırmış ve ülke, asker destekçileri ve hükümet destekçileri olarak ikiye bölünmüştü. 

İLK VETONUN ARDINDAN İKİNCİ GÖREVDEN ALMA

Olayın ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almak isteyen Paşinyan'ın bu kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanmayarak veto edildi ve Gasparyan, görevine devam etti. Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın adımı için "Ermenistan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğünü riske atıyor. Kararımı, anayasal hakkım olan üç günlük sürenin sonunda vereceğim" dedi. Sarkisyan'ın, daha önce Paşinyan'ın hiçbir kararını veto etmediği biliniyordu. 

Bu sabah Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı. Haber Rus ajansı RİA'ya dayandırıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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