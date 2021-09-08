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  3. Paşinyan: Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımı konusunda istişare etmeye hazırız

Paşinyan: Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımı konusunda istişare etmeye hazırız

Azerbaycan Ermenistan geriliminden sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Türkiye’ye ilk kez yeşil ışık; Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirme konusunda hazırız.

Paşinyan: Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımı konusunda istişare etmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’daki hükümet toplantısında gündem konularına dair birtakım değerlendirmelerde bulundu. 


Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme konusunda açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Bu açıklamaların Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde normalleştirme olasılığını arttırdığını söyledi. Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazır olduklarını belirtti.  Türkiye ile olumlu bir politika sürdürmek istediğini gösterdi.


Söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlataran Paşinyan,  “Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin’in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli.” ifadelerini kullandı.


Paşinyan bunun yanı sıra, bölge kuzeyden güneye ulaşım koridoruna yönelik planların da İran ve Gürcistan’la yapılan görüşmelerde özel bir kapsadığını belirtti.
 

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