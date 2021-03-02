Paşinyan'dan geri adım: Ermenistan halkından özür diledi!

Ermenistan askeri ordusu tarafından yayımlanan muhtıra ile istifası istenen Ermeni hükümeti ve Başbakan Paşinyan, bu açıklama üzerine destekçilerini sokağa çağırmış ve bunun bir darbe girişimi oldğuunu söylemişti. Bu olaylar üzerine gerginliğin tırmandığı ülkede, dün akşam saatlerinde düzenlediği mitingle yaklaşık 10 bin destekçisine seslenen Nikol Paşinyan, hükümet ve şahsı adına yapılan hatalar nedeniyle halktan özür dilediğini ifade etti.

SARKİSYAN'I SORUMLU TUTTU

Darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı sorumlu tutan Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığının açıklamasının, Sarkisyan'ın nüfuzunun bir sonucu olduğunu, Genelkurmay Başkanının açıklamasıyla yasayı ihlal ettiğini ve bu nedenle istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

FÜZELER, İŞBİRLİĞİNİ TARTIŞMAYA AÇMAZ

Paşinyan'ın, Azerbaycan ile savaş esnasında Rus yapımı olan İskender füzelerinin işe yaramadığını söylemesinin de askerin tepkisini çektiği bilinirken bu konuda da geri adım atan Başbakan, Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, füzeler hakkında yanlış bilgilendirildiğini belirterek durumun kendisine hatalı izahı sebebiyle yanlış ifadeler kullandığını ifade etti ve "İskender füzeleri meselesi, Ermenistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığı ve askeri alanda yapılan işbirliğini asla tartışmaya açmaz” dedi.

MOSKOVA'DAN YANIT

Nikol Paşinyan'ın bu açıklaması üzerine Moskova'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İskender füzeleri açıklamasının kendileri için tatmin edici olduğunu, yapılan ilk hatanın yanlış bilgilendirme sonucu olduğunun Paşinyan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde de teyit edildiğini ifade etti.